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Царьград

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В Екатеринбурге задержан фигурант дела о гибели ученого Зезина

В Екатеринбурге задержан фигурант дела о гибели ученого Зезина

В Екатеринбурге был задержан 39-летний местный житель по уголовному делу, связанному с конфликтом, участником которого стал доктор сельскохозяйственных наук, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никита Зезин.

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