В Екатеринбурге задержан фигурант дела о гибели ученого Зезина

В Екатеринбурге был задержан 39-летний местный житель по уголовному делу, связанному с конфликтом, участником которого стал доктор сельскохозяйственных наук, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никита Зезин.