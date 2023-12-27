Народный артист России Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»

Народный артист России Владимир Машков, ранее избранный на должность председателя Союза театральных деятелей (СТД), принял на себя полномочия президента российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
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