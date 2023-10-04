Травмпункты России перестанут работать круглосуточно: причины и последствия Елена ГалицкаяВ Екатеринбурге в последние недели травмпункты, обычно работавшие круглосуточно, столкнулись с ограничением в рабочем режиме, вызванным нехваткой медицинского персонала, как утверждают местные жители.
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