Травмпункты России перестанут работать круглосуточно: причины и последствия Елена ГалицкаяВ Екатеринбурге в последние недели травмпункты, обычно работавшие круглосуточно, столкнулись с ограничением в рабочем режиме, вызванным нехваткой медицинского персонала, как утверждают местные жители.