AT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин должны стать авторами смелого многополярного мира

У президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.
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