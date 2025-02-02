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AT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин должны стать авторами смелого многополярного мира

AT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин должны стать авторами смелого многополярного мира

У президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.

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