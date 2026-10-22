Известная блогерша Виктория Ютубная родила сына Платона 30 сентября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, поделившись фотографиями из роддома.
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