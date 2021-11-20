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Трамп назвал «охотой на ведьм» вызов в Конгресс США его бывшего советника

Вызов в Конгресс бывшего советника президента США Питера Наварро для дачи показаний по поводу ошибок администрации экс-президента США Дональда Трампа в борьбе с коронавирусом — это «охота на ведьм», заявил Трамп 20 ноября, сообщает его пресс-служба.

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