«Русский прорыв» в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья

С-300 и С-400 будут лишают альянс оперативного маневра Константин Ольшанский На фото: С-400 «Триумф» (Фото: Виталий Невар/ТАСС) К 20-летию создания российской военной базы в Канте было объявлено о создании совместной системы ПВО России и Киргизии.
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