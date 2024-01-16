Рамасвами отказался от предвыборной гонки в США ради поддержки Трампа

Выборы президента США должны состояться 5 ноября.фото: vivek2024.com--> Предприниматель Вивек Рамасвами объявил, что не станет участвовать в выборах президента США и пообещал поддержать кандидатуру Дональда Трампа.
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