Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белый дом заявил о непричастности к ситуации с террористами в Сирии

Белый дом заявил о непричастности к ситуации с террористами в Сирии

В Белом доме опровергли свою причастность к новому витку внутрисирийского конфликта. Там отметили, что тщательно изучили ситуацию за последние 48 часов, при этом контактируя со всеми столицами ближневосточного региона.

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