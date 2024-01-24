В Сочи арестовали участки жителей для расширения нацпарка

В Сочи арестовали участки жителей для расширения нацпаркаМинприроды и экологии РФ разработало новый проект постановления правительства под названием «О расширении территории Сочинского национального парка».
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