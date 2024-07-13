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Ксения Бурда опровергла слухи о том, что у нее были любовные отношения с мужем Алсу

Ксения Бурда опровергла слухи о том, что у нее были любовные отношения с мужем Алсу

Ксения Бурда прокомментировала слухи, что она любовница мужа Алсу Модель и блогер, владелица бренда одежды Ксения Бурда, которую пресса назвала «увлечением» мужа певицы Алсу Яна Абрамова, прокомментировала сообщения.

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