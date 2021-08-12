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Зачем Украине на своей территории ПВО США

Зачем Украине на своей территории ПВО США

Призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказывает провокационный характер политики Киева в регионе.

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Борис Леонтьев
Что значит зачем? Разве Украину кто-то спрашивает? США захотели и будут размещать. При чём тут мнение холопов? Просто для США важно выставить вперёд мишень для ответного удара России. При этом ещё европейским союзникам можно говорить что теперь не они будут всено\\ для ответки
Борис Леонтьев
При этом ещё европейским союзникам можно говорить что теперь они будут всего вторыми для ответного удара.

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