News Front - Новостной ФронтПолитикаЗачем Украине на своей территории ПВО СШАПризыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказывает провокационный характер политики Киева в регионе.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис ЛеонтьевЧто значит зачем? Разве Украину кто-то спрашивает? США захотели и будут размещать. При чём тут мнение холопов? Просто для США важно выставить вперёд мишень для ответного удара России. При этом ещё европейским союзникам можно говорить что теперь не они будут всено\\ для ответкиБорис ЛеонтьевПри этом ещё европейским союзникам можно говорить что теперь они будут всего вторыми для ответного удара.Комментировать
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