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ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами

ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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