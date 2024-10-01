На Украине предложили переименовать еще пять городов

Власти Украины намерены переименовать пять городов страны. Соответствующие проекты постановлений с рекомендациями, направленными Украинским институтом национальной памяти, были опубликованы на сайте Верховной рады в понедельник 30 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии