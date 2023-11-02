Брошенцы: уже два месяца в 15 домах в туапсинском поселке не поступает вода

Брошенцы: уже два месяца в 15 домах в туапсинском поселке не поступает водаПоселок Горный Шаумянского поселения Туапсинского района приобрел печальную известность благодаря «водопроводной истории», которая длится уже более 10 лет.
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