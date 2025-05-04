День 1165: Reuters узнало о новом пакете санкций США против России

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Комментарии
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Владимир Козлов
Надеюсь нас поддержит Китай. Тем более, что Пекин, по моему, договорился с Японией дружить против США.
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11 час.
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