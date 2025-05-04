День 1165: Reuters узнало о новом пакете санкций США против России

﻿﻿Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Источник: Тим Моссхолдер/Unsplash Информация дополняется Курсы, биржи, банки Процентные ставки Центрального банка с 1 по 5 мая 2025 года: Доллар США - 81,49 рубля (на 7 копеек меньше, чем 30 апреля).