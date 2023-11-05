100 млн рублей будет выделено дополнительно на льготное лекарственное обеспечение жителей Карелии

В Минздраве республики рассказали, на какие направления пойдут средства. За поправки, которые увеличивают расходы бюджета на здравоохранение на 210 млн рублей, депутаты Заксобрания республики проголосовали еще 19 октября.
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