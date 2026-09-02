Туле присвоили звание «Почетный гражданин» трём жителям

Звание «Почетный гражданин город-героя Тулы» получили Виктор Васин, Илья Курилов и Олег Шполянский. Васин руководил Зареченским райисполкомом, Курилов возглавляет ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», Шполянский — тренер сборной России по самолетному спорту.
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