Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»

«Поздравляю обоих бойцов, это был отличный бой. Я рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно сделать свою работу: победить Александра Ракича, а после этого прикончить Алекса», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
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