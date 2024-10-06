Анкалаев – о победе Перейры: «Рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно одолеть Ракича, а потом прикончить Алекса»

«Поздравляю обоих бойцов, это был отличный бой. Я рад, что победил парень из Вуду. Теперь мне нужно сделать свою работу: победить Александра Ракича, а после этого прикончить Алекса», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.