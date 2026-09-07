Путин отметил успешное развитие отношений РФ и Бразилии в духе партнерства

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября поздравил бразильского коллегу Луиса Инасио Лулу да Силву с Днем независимости страны и отметил, что отношения между Россией и Бразилией успешно развиваются в духе стратегического партнерства.
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