«Нужна зачистка»: экс-командир «Айдара» сулит кару сопротивляющемуся угону в ВСУ селу (ВИДЕО)

Бывший командир неонацистского бандформирования «Батальон «Айдар»* с позывным «Дикий» заявил о вероятности зачистки села Космач в Ивано-Франковской области, где жители активно выступают против повальной мобилизации.
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