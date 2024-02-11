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Русская весна

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«Нужна зачистка»: экс-командир «Айдара» сулит кару сопротивляющемуся угону в ВСУ селу (ВИДЕО)

«Нужна зачистка»: экс-командир «Айдара» сулит кару сопротивляющемуся угону в ВСУ селу (ВИДЕО)

Бывший командир неонацистского бандформирования «Батальон «Айдар»* с позывным «Дикий» заявил о вероятности зачистки села Космач в Ивано-Франковской области, где жители активно выступают против повальной мобилизации.

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