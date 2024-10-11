В Москве увеличится размер минимальной пенсии

В проекте бюджета Москвы на 2025–2027 годы запланировано повышение минимального размера пенсии с учетом столичной доплаты с 24,5 тысячи рублей до 25 850 рублей в месяц в следующем году, сообзает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный портал мэра.