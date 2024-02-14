Сихарулидзе: все, что связано с жизнью фигуристки Дэвис, связано не с Россией

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, почему Диана Дэвис, дочь Заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе, решила сменить спортивное гражданство.
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