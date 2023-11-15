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Тальяфико считает, что Месси поедет на ЧМ-2026 в случае победы в Кубке Америки: «Если бы мы не выиграли ЧМ-2022, он бы ушел»

Тальяфико считает, что Месси поедет на ЧМ-2026 в случае победы в Кубке Америки: «Если бы мы не выиграли ЧМ-2022, он бы ушел»

– У вас есть план, как убедить Месси поехать на чемпионат мира 2026 года? – Знаете, что является для него ключевым моментом? Победа в Кубке Америка в следующем году.

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