Депутат Останина призвала побуждать семьи к рождению четвертого и пятого ребенка

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что Россия сможет выйти из демографической ямы только, если сделать маткапитал бессрочным и побудить семьи к рождению четвертого и пятого ребенка.
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