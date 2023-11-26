Депутат Останина призвала побуждать семьи к рождению четвертого и пятого ребенка

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что Россия сможет выйти из демографической ямы только, если сделать маткапитал бессрочным и побудить семьи к рождению четвертого и пятого ребенка.