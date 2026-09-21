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Оклады силовиков в России вырастут с 1 октября

Оклады силовиков в России вырастут с 1 октября

С 1 октября 2026 года денежное довольствие военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, пожарной службы и других силовых структур будет проиндексировано.

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