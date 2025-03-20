Депутат Пензенской гордумы подал в отставку после скандала с ветераном

ПЕНЗА, 20 марта, ФедералПресс. Депутат пензенской городской думы Жиганша Туктаров принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову и написал ходатайство об уходе из депутатского корпуса.
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