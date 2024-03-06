Правозащитник Павлов: требование маркетплейсов оплатить возврат часто незаконно

В Госдуму внесли законопроект о запрете маркетплейсам требовать оплату за возврат товара. В отдельных случаях продавец может удержать с покупателя компенсацию затрат за оформление возврата, но часто маркетплейсы злоупотребляют этой нормой, считает председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.