День 29 мая в истории

Международный день миротворцев ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году. Совет Безопасности ООН 29 мая 1948 года учредил первую миссию по поддержанию мира, которая контролировала соблюдение перемирия между Израилем и арабскими государствами.