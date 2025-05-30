В Госдуме рассказали, в каком случае разблокируют YouTube

По словам депутата Антона Немкина, диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России YouTube сможет полноценно работать в России, если выполнит ряд требований, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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