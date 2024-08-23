 Шесть семей из Ейска требуют от Минобороны РФ компенсаций за утрату имущества и моральный ущерб после падения военного самолета на их дома в 2022 году

Шесть семей из Ейска требуют от Минобороны РФ компенсаций за утрату имущества и моральный ущерб после падения военного самолета на их дома в 2022 годуШесть семей из Ейска, пострадавших во время падения истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске осенью 2022 года, подали иски к авиационному Млавскому полку в лице федерального казенного учреждения (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» Минобороны РФ о взыскании ущерба.