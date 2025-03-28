Политика как он...
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Политика как она есть

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Светлана Лобода опубликовала фото в прозрачном кружевном наряде

Светлана Лобода опубликовала фото в прозрачном кружевном наряде

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр опубликован в сторис ее Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

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