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Татар-информ

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«Ценно, когда ребенок, который не мог сложить числа, решает сложные задачи»

«Ценно, когда ребенок, который не мог сложить числа, решает сложные задачи»

«Первый наставник», «второй родитель» – так часто называют учителей. Они могут привить ребенку любовь к предмету и помочь сделать первые шаги к будущей профессии, потому успехи учеников педагоги нередко воспринимают как свои собственные.

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