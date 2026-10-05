«Ценно, когда ребенок, который не мог сложить числа, решает сложные задачи»

«Первый наставник», «второй родитель» – так часто называют учителей. Они могут привить ребенку любовь к предмету и помочь сделать первые шаги к будущей профессии, потому успехи учеников педагоги нередко воспринимают как свои собственные.
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