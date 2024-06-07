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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» предложил Начо новый контракт. Защитник должен дать ответ до 30 июня

По данным Marca, защитник уже получил предложение от «Мадрида» продлить контракт еще на один сезон. На это предложение Начо должен ответить до 30 июня.

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