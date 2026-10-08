ABC: ВСУ сталкиваются со всё большей нехваткой солдат и ростом дезертирства

Украинские формирования сталкиваются с серьёзными проблемами из-за нехватки личного состава и растущих масштабов дезертирства, сообщил телеканал ABC News.
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