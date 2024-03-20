Роскачество: Apple и Google не могут отключить смартфоны в России без ущерба

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил РИА Новости, что технически корпорации Google и Apple могут отключить все свои смартфоны в России, но им это невыгодно из-за огромного репутационного ущерба и возможных многомиллионных исков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии