В Академической капелле пройдет гала-концерт международного конкурса юных исполнителей

Он состоится 10 ноября, в 15.00 Сегодня, 10 ноября, в Государственной Академической капелле Санкт-Петербурга пройдет заключительный гала-концерт IX международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени Андреева.
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