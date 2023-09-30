Чудесное спасение: мужчина вышел из комы за час до отключения от аппарата жизнеобеспечения

Удивительный случай произошел в Австралии. Там молодой мужчина провел в коме 33 дня и проснулся в самый подходящий момент — буквально за час до того, как ему должны были отключить систему жизнеобеспечения.
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