Нашли в Минске квартиру с камином на лоджии. Как такое возможно?

На какие только ухищрения не идут люди в попытках прослыть не такими, как все. Вот и владельцы двушки в ЖК «Четыре сезона» решили отличиться: поставили камин прямо на лоджии! Но не пугайтесь: он декоративный, работает от электричества и вместо огня внутри — лампочки.