Новые льготы для граждан и рост пенсий: что изменится для россиян с 1 августа

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет С 1 августа 2026 года в России вступит в силу целый ряд новых правил. Они затронут пенсионные выплаты, больничные для самозанятых, налоговые уведомления, коммунальные квитанции, ОСАГО, обязательную маркировку товаров и работу сервисов рассрочки.