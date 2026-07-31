Новые льготы для граждан и рост пенсий: что изменится для россиян с 1 августа

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет С 1 августа 2026 года в России вступит в силу целый ряд новых правил. Они затронут пенсионные выплаты, больничные для самозанятых, налоговые уведомления, коммунальные квитанции, ОСАГО, обязательную маркировку товаров и работу сервисов рассрочки.
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