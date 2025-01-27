Полковник СБУ предупредил о кризисе ВСУ на Донбассе

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. По мнению Олега Старикова, бывшего полковника Службы безопасности Украины, освобождение Красноармейска (украинский Покровск) российскими войсками способно кардинально изменить ситуацию в южной части Донбасса.
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