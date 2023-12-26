Песков: Армения и Азербайджан готовы к финализации мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ответил на вопрос, не страшно ли собирать на неформальный саммит стран СНГ премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева .
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