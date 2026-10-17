6 советов о том, как сэкономить на ЖКХ: Сохраните и передайте близким. Если вы не передаёте показания, первые три месяца плату считают по среднемесячному потреблению за последние полгода.
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