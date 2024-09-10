В МИД России сообщили, что Москва не будет отчитываться перед США за сотрудничество с КНР

РФ и Китай выстраивают отношения в соответствии с международным правом Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай продолжают выстраивать сотрудничество во взаимовыгодном ключе и Москва не собирается отчитываться об этом перед Соединенными Штатами.
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