У жителя Мангистау изъяли более 5 килограммов наркотиков

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 30-летнего жителя региона задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Мангистау Мунайлинского района.
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