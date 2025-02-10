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IT-эксперт Зыков: автопроверка звонков в Сети усложнит работу мошенникам

IT-эксперт Зыков: автопроверка звонков в Сети усложнит работу мошенникам

Автоматическая проверка звонков в интернете и активное информирование граждан могут существенно затруднить осуществление мошеннических схем, о чём в беседе с RT рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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