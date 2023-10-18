Психолог Дугенцова: нужно с раннего возраста учить ребенка выражать эмоции

Агрессия подростков зачастую связана с тем, что так они выплескивают накопленный в себе негатив. Причиной этого могут быть жесткие требования к детям, которым с раннего возраста запрещают плакать и выражать эмоции.
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