Не было проблем? Теперь будут. Прибалты резко заговорили по-другому после того, как услышали речь Путина

Аршак Меликджанян да не пугать надо, а реально шемить, особенно экономически и при это чётко показывать взаимосвязь санкций и отношения к русскоязычной части населения вымиратов.

Анатолий Анатольев Этих ПРОСТИТУТОК давно уже нужно было поставить на место, а сейчас будет уже сложней МОЧИТЬ, как террористов!!!!!! Нельзя нарушать ЗАКОНЫ природы!!!