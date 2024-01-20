Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Не было проблем? Теперь будут. Прибалты резко заговорили по-другому после того, как услышали речь Путина

Не было проблем? Теперь будут. Прибалты резко заговорили по-другому после того, как услышали речь Путина

За всем, что говорит Путин, мир, что называется, следит в режиме нон-стоп. И делает соответствующие выводы о том, чего стоит ожидать.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
да не пугать надо, а реально шемить, особенно экономически и при это чётко показывать взаимосвязь санкций и отношения к русскоязычной части населения вымиратов.
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1 д.
Анатолий Анатольев
Этих ПРОСТИТУТОК давно уже нужно было поставить на место, а сейчас будет уже сложней МОЧИТЬ, как террористов!!!!!! Нельзя нарушать ЗАКОНЫ природы!!!
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1 д.
Андрей
ставить не на место, а в коленно-локтевую ....
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23 час.

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