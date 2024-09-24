 Важное сообщение Национальной кассы социального страхования

Национальная касса социального страхования сообщает, что произведена выплата пособий при рождении одного ребенка, пособий по воспитанию/уходу за детьми, пособий по воспитанию близнецов, отцовских пособий, пособий по беременности и родам и пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму 73,35 млн.