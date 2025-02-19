Реальные случаи, когда по собственной неграмотности один из супругов лишается права на наследство, открывшегося после смерти второго.
Разбираем, когда можно лишиться наследства после смерти супруга
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Эмма
"При открытии наследственного дела, даже при наличии завещания, нотариус обязан выяснить о наличии у покойного обязательных наследников. Это несовершеннолетние родственники, пенсионеры и инвалиды 1 и 2 групп (ст. 1149 ГК РФ)." - несовершеннолетние родственники -кто входит в эту группу?)))
Ответить
1 д.
Свежие комментарии