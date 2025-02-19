Разбираем, когда можно лишиться наследства после смерти супруга

Э

Эмма

"При открытии наследственного дела, даже при наличии завещания, нотариус обязан выяснить о наличии у покойного обязательных наследников. Это несовершеннолетние родственники, пенсионеры и инвалиды 1 и 2 групп (ст. 1149 ГК РФ)." - несовершеннолетние родственники -кто входит в эту группу?)))