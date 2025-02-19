Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Зайцева
    Конечно, их право, как распорядиться имуществом. Но при этом хватает совести тянуть деньги с семьи сына, которым ниче...«Какая разница, н...
  • Ирина Черных
    "Всё начиналось прекрасно. 5 июня 2024 года космический корабль «Старлайнер», разработанный компанией «Боинг», отправ...Как будут спасать...
  • Ольга Панина
    Завещание написано. Достаточно распространенная история. А возмущаться может и нужно, отрицательные эмоции сбросит.«Какая разница, н...

Разбираем, когда можно лишиться наследства после смерти супруга

Разбираем, когда можно лишиться наследства после смерти супруга

Реальные случаи, когда по собственной неграмотности один из супругов лишается права на наследство, открывшегося после смерти второго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Эмма
&quot;При открытии наследственного дела, даже при наличии завещания, нотариус обязан выяснить о наличии у покойного обязательных наследников. Это несовершеннолетние родственники, пенсионеры и инвалиды 1 и 2 групп (ст. 1149 ГК РФ).&quot; - несовершеннолетние родственники -кто входит в эту группу?)))
Ответить
1 д.
наверх